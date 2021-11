Day of DAYS Event Rescheduled For Monday

NBC

Days of Our Lives' annual fan event, Day of DAYS, has been moved to Monday, Nov. 22. Tune in for all the virtual Salem fun at 3 PM PST/6 PM EST on the NBC Facebook and YouTube pages.

Hosted by Eric Martsolf (Brady) and Arianne Zucker (Nicole), the event is slated to include Martsolf, Zucker, Lucas Adams (Tripp), Lamon Archey (Eli), Lindsay Arnold (Allie), Camila Banus (Gabi), Brandon Barash (Jake), Brandon Beemer (Shawn), Nadia Bjorlin (Chloe), Carson Boatman (Johnny), Raven Bowens (Chanel), Tamara Braun (Ava), Bryan Dattilo (Lucas), Judi Evans (Bonnie), Mary Beth Evans (Kayla), Dan Feuerriegel (EJ), Billy Flynn (Chad), Galen Gering (Rafe), Stacy Haiduk (Kristen/Susan), Deidre Hall (Marlena), Jackée Harry (Paulina), Bill Hayes (Doug), Susan Seaforth Hayes (Julie), Drake Hogestyn (John), Lauren Koslow (Kate), Victoria Konefal (Ciara), Wally Kurth (Justin), Martha Madison (Belle), Marci Miller (Abigail), Stephen Nichols (Steve), Emily O’Brien (Gwen), James Reynolds (Abe), Suzanne Rogers (Maggie), Sal Stowers (Lani), Alison Sweeney (Sami), Josh Taylor (Roman), Paul Telfer (Xander), and Robert Scott Wilson (Ben).